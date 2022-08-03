Tarihinde ilk kez Süper Lig 'e çıkma başarısı gösteren Ümraniyespor'da, Yacine Bammou krizi patlak verdi. Geçen sezon İstanbul ekibine transfer olan ve 1 sezon forma giyen Faslı forvetin sözleşmesinden haksız fesihle çıktığı ve Katar ekibi Al Shamal'a hukuksuz bir şekilde imza attığı belirtildi.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yacine Bammou 4 Temmuz 2022 tarihinde aileyi sorunları olduğunu bahane ederek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için tarafımıza talepte bulunmuş ve bu talebi reddedilmiştir.

Futbolcu disiplin talimatlarına aykırı olarak kulübümüzden izinsiz ülkeyi terk etmiş, takımımızın 11 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Istanbul kampına ve 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Erzurum kampına mazeretsiz olarak katılmamıştır.

Noter aracılığı ile oyuncuya ihtar yapılmış, oyuncunun 72 saat içerisinde savunma yapması istenmiş ancak oyuncu savunma hakkını kullanmamıştır.

Bunlara ek olarak güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda kontratlı oyuncumuzun bu süreç zarfında Katar Futbol Federasyonu'na bağlı Al-Sharnal takımıyla görüşmeler yaptığını, sağlık kontrolünden geçtiğini ve antrenmanlara çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız.

18 Temmuz Pazartesi günü oyuncu kontratını tek taraflı haksız fesih yapmış olup, 25 Temmuz Pazar günü hem oyuncu hem de ilgili kulüp oyuncunun transfer olduğunu açıklamıştır

Kulübürnüzün ilgili oyuncuya hiçbir borcu bulunmamakta olup; oyuncu, ilgili kulüp tarafından aleni şekilde ayartılrnıştır. Futbolcu ve kulüp hakkında tüm yasal haklarımızı arayacağımızı ve yetkili merciilere gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna bildiririz."

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