Ümraniyespor’da Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi

Ümraniyespor’da Rumen futbolcu Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

15 Ocak 2020, Çarşamba 16:15 Son Güncelleme:
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Ümraniyespor’da Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da Rumen futbolcu Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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