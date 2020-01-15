Ümraniyespor’da Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da Rumen futbolcu Valentin Lazar’ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



