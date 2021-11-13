TFF 1. Lig'de ilk yedi haftada gol yemeyen, sekiz haftada sadece bir gol yiyen 12. haftada ilk kez mağlup olan ve Ankaragücü ile zirveyi paylaşan Ümraniyespor tarihi sezonlarından birini yaşıyor. Maddi olarak güçlü rakiplerinin çok gerisinde olmasına rağmen İstanbul ekibi büyük camialara kafa tutuyor. Kuşkusuz bu başarının en büyük mimarı Recep Uçar.... Takımın milli ara nedeniyle izinli olduğu gün de dahi kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüren 46 yaşındaki teknik adam arkadaşımız Yakup Çınar'a çok samimi açıklamalarda bulundu....

İBB ve Başakşehir dönemi!

11 yıl boyunca 36 ülke gezdim ve çok fazla oyuncu izledim. Ayrıca o dönem kendi sistemimizi kurmuştuk. DVD'lerle kaçak yayınlar üzerinden maçları kaydedip 750 kasetlik arşivimizi oluşturmuştuk. Visca, Doka, Holmen ve Webo gibi oyuncuları bu sayede bulduk. Webo transfer hikayesinde bu var mesela. Abdullah hocaya kaydettiğimiz görüntüler izletmiştim. Bu etkili olmuştu. Doka'yı 5 kez, Edin Visca'yı 3 kez izleyerek transfer etmiştik.

Milli takım arasında Recep Uçar Ümraniyespor tesislerinde takım izinli olmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor...

"Risk alarak Ümraniyespor'a geldim"

Beşiktaş 'tan ayrıldıktan sonra 1-2 teklif vardı. Hocayla Trabzonspor sürecini yaşamak istemiştim. İlk başta olmadı. Sonra Ümraniyespor'un teklifi oldu. O dönem Ümraniyespor'un kadrosu çok iyi değildi açıkçası bir risk almam gerekiyordu. Ya yardımcı olarak bütün kariyerime devam edecektim ya da bu riski alacaktım. Ben riski almaya karar verdim. Abdulah Hocayla beraber karar aldık. Onun da onayıyla başladım. Hoca da zaten 1 hafta sonra Trabzonspor'da başladı.

"Potansiyelli teknik adamlara şans verilmiyor"

İlk geldiğimizde sıkıntı yaşayan ve covidten etkilenmiş bir kulüp vardı. İlk maçımızı yenilmemiş Giresunspor'a karşı çıktık. En olacak kadroyla sahaya çıktık ve mücadeleyi kazandık. Ülkemizde CV'ye ve potansiyele çok şans verilmiyor. Benim için de ilk göreve geldiğimde bunu düşünenler vardı. Şükürler olsun ilk maçı kazandık. Moral-motivasyon açısından önemliydi. Sonra ilk yarıyı 20 puanla, sezonu da sekizinci sırada tamamladık.

"Ligin ortalamasının altında transferler yaptık"

Sezon başında ben kafamdaki kadroyu kurabildim mi? Hayır tabiki. Benim başkanımın önüme koyduğu bütçe var. Bu bütçe doğrultusunda biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu ligin ortalamasının altında rakamlar harcayarak transferler yaptık. Ancak ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz düşüncesine uygun isimleri kadromuza kattık. Bu takımla bir şeyler başarabiliriz demiştik.

Geleceğin teknik direktörleri arasında gösterilen Recep Uçar, Ümraniyespor Tesisleri'nde ağırladığı muhabirimiz Yakup Çınar'ın sorularına samimi cevaplar verdi.

"Transferlerin erken yapılması avantaj oldu"

1 Temmuz'da antrenmanlara başladığımızda kadromuzun yüzde 90'ını oluşturmuştuk. Kalanıda kısa sürede halletmiştik. Bu bizim için bir avantajdı. Oyunculara önceden programlar göndermiştik. O yüzden kamp başladıktan 2-3 gün sonra saha çalışmalarına başladık. Hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar alınca ligde iyi şeyler başarabileceğimizi düşündük. Sezonun ilk 5 maçını da kazanarak geçtik. Futbol şansınının da özellikle Erzurumspor maçında yanımızda olduğunu söyleyebilirim. Sezon başı birşeyler başarabileceğimizin sinyallerini almıştık ancak buraları tahmin etmek gerçekten zor.

"Biz kaybetmedik, Ankaragücü kazandı"

Biz hep oyun odaklı bir takım olmaya çalıştık. Sahada oyunumuzu gösterelim, kazanırız ya da kaybederiz bu psikolojiyle oyuncuları maçlara hazırlamaya çalışıyordum. Çok aşırı motivasyon konuşması yapan bir insan değilim. İşin de böyle olmadığını düşünenlerdenim. Metin Hoca'nın da söyleği gibi top dönmeye başladıktan sonra motivasyonlardan çok devreye planların girdiğene inanlardanım. Sadece kaybetmeme psikolojisini oyuncuların üzerinden almaya çalışıyordum ancak bir gün mutlaka kaybedecektik. Bayern Munih ve Manchester City değiliz sonuçta. Son Ankaragücü maçını bazı sebeplerden dolayı yenildik. Bizim kaybettiğimiz bir maç değil aslında Ankaragücü'nün kazandığı maç oldu.

"Amacımız Ümraniyespor iyi oynadı dedirtmek"

Sahada skor olarak kaybedeceğimiz maçlar olacak ama oyun olarak kaybetmek istemiyoruz. Tüm ülkeye total olarak Ümraniyespor bugün iyi oynadı dedirtmek bizim amacımız. Bizim birincil amacımız sezon başında şampiyon olmak değildi. Ancak süreç bizi oraya götürürse elbette hayır demeyiz. 10 takımın şampiyon adayıyız değiği bir ligde bizim hedefimiz şampiyoluk değildi. Oyunu geliştirmeye çalışan bir teknik adamım. Ana şablonda bir oyunumuz var. Hücum setleri ve savunma şekli, savunma planları. Maçına göre değişik gösterebiliyor.

"Oyunda sistem, plan ve bireysel oyuncu becerisi fark yaratıyor"

Günümüzde artık takımlar arasında fiziksel olarak çok fark yok. Çünkü her şey ölçülebiliyor. Bu sadeye takımlar arasında fark olsa dahi kapatılabiliyor. Sonra devreye sistemler, planlar ve bireysel oyuncu becerileri giriyor. Artık farkları ve maçların sonuçlarını bunlar belirliyor. Bazı zaman duran toplar, plan ve stratejiler, çoğu zamanda bireysel oyuncu becerilerinin oyuna katkısı. Biz de kimse kolay kolay gol atamıyor. Bence bu daha da sertleşecek. Gol atabilmek bundan sonra bence daha da zorlaşacak. Güçlü takımların ürettiği planlara karşı hep panzehirlerde üretilecektir.

"Şampiyonluk yarışı sert geçiyor"

Şampiyonluk yarışı başladığı gibi çok sert geçiyor. Kocaelispor ve Samsunspor'un son haftalarda devreye girdiğini görüyoruz. İlerleyen haftalarda bu sertlik devam edecek. Üçte biri geride kalan ligde 27 puanla ikinci sırada kalmayı becerebiliyorsak ilk iki ve ilk altıda kalmaya çalışan takım olmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu...

"Sevk, iletişim ve idare becerisi önemli"

Teknik adamlık bir çok boyutlu bir iş. Sadece teknik donanımla başarılı olmanız mümkün değil. Sevk, iletişim ve idare becerileriniz sizi iyi bir teknik direktör yapıyor ya da yapamıyor. Yabancı oyuncularla direkt iletişim kurmak benim için bir şans. Ben kendi adıma bunu kullanmaya çalışıyorum. Futbolun her anında edindiğim deneyimler teknik adamlıkla bana katkıda bulunuyor. 20 yıl geçse de teknik direktörün kendini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Dünya futbolu değişiyor. Özellikle beğendiğim teknik adamların oyunlarını yakından takip ediyorum. Kendi oyunuma ne gibi katkılar yapabilirim buna kafa yoruyorum.

"Bana en çok katkısı olan isim Abdullah Avcı"

Abdullah Avcı ile 11 yıllık beraberliğimiz oldu. Çok sık beraber vakit geçirdik. Bir çok hayati kararda beraberdik. Hoca çok demokrat bir insandır. Ekibindeki her kese çok değer verir, görüşünü dinler ama son kararı kendi verir. Hoca çok iyi bir rol model. Benim antrenörlük gelişimimde en çok katkısı olan kişi Abdullah Avcı'dır. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek isterim.

"36 yılımı futbola verdim, üst düzey teknik adam olmak hedefim"

Kısa vadede bu takımda başarı yakalamak istiyorum. İnşallah bu şampiyonluk olursa çok çok mutlu oluruz. Net söyleleyim kısa vadedeki hedefimiz Ümraniyespor'la şampiyonluk yakalamak. Ülkede ciddi yetenekli teknik adamlar olduğunu düşünüyorum. 46 yaşındayım ve 36 senemi futbola verdim. Bu ülkenin önemli teknik adamlarından biri olmak istiyorum. Uzun vadede çalışabileceğim en üst seviyede çalışmak istiyorum.

"Taraftarın desteğini bekliyorum"

Yönetimin desteğini sorduğunuz için söyleleyim. Başkan ilk günden itibaren desteğini arkamızda hissettirdi. İletişimimiz hep iyi oldu. Ancak Ümraniyespor taraftarının takıma daha çok destek olmasını bekliyorum. Taraftara vereceğim mesaj umarım hem onlar adına hem bizim adımıza iyi bir sezonu geride bırakırız. 12 hafta sonra zirve yarışındayız, onları daha çok tribünde görmek isteriz.











