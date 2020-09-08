Ümraniyespor'da corona virüs şoku! 14 kişinin testi pozitif!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da corona virüs şoku yaşandı. İstanbul ekibi takımda 14 kişide corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

08 Eylül 2020, Salı 15:44 Son Güncelleme:
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Ümraniyespor'da corona virüs şoku! 14 kişinin testi pozitif!

Corona virüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yapılan son testler sonucunda 14 kişide corona virüs tespit edildi. Bu 14 kişi; 2 teknik ekipten, 7 futbolculardan, 5 çalışan olarak açıklandı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. 

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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