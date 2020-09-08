Corona virüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yapılan son testler sonucunda 14 kişide corona virüs tespit edildi. Bu 14 kişi; 2 teknik ekipten, 7 futbolculardan, 5 çalışan olarak açıklandı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.