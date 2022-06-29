Ümraniyespor, Valentin Gheorghe’yi renklerine bağladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Steaua Bükreş takımında forma giyen, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe’yi satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Steaua Bükreş takımında forma giyen, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe’yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Steaua Bükreş takımında forma giyen, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe’yi satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Valentin'e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."