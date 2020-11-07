Ümraniyespor - Tuzlaspor maç sonucu: 1-1

18. dakikada Mayi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gomis’in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Aias Aosman’ın savunma arkasına attığı ara pasında ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökcan, kaleci Ahmet Eyüp’ü geçerek yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1
39. dakikada Erdem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını ceza sahası dışındaki Aosman’a aktardı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği ortada İsmail’in müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.
47. dakikada Gökhan Süzen’in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Haydar’dan seken topu savunma araya girerek kornere gönderdi.
70. dakikada kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullanan Gökhan Süzen, ortasını arka direkteki Glumac’a yaptı. Glumac’ın kafayla indirdiği topta Gomis’in gelişine vuruşu üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Yohou savunmadan çıkarken topu Hüseyin Çolak’a kaptırdı. Hüseyin’in hızla ilerlediği esnada Yohou, ceza sahası dışında kayarak meşin yuvarlağı rakibinin ayağından aldı ve hatasını telafi etti.
Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.