Ümraniyespor - Menemenspor maç sonucu: 1 - 1

TFF 1. Lig’in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Menemenspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Akabueze atarken konuk ekibin tek sayısını Mehmet Boztepe kaydetti.





Maçtan dakikalar

19. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Akabueze sağdan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Tarık Tekdal’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Gökhan Süzen’in pasında topla buluşan Nouri, ceza sahası içindeki Akabueze’yi gördü. Bu futbolcu çaprazdan yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

43. dakikada Nouri’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Gimbert kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

47. dakikada Akabueze’nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Nouri düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Selmani topu kornere gönderdi.

67. dakikada Olatunbosun’un savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Mehmet Boztepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

88. dakikada Ali Özgün’ün soldan ceza sahası içine gönderdi pasta Olatunbosun yerden düzgün bir vuruş yaptı, Gökhan Süzen son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.





Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Fıratcan Üzüm dk. 82 ?), Riad Nouri, Tonci Mujan (Ajdin Hasic dk. 71), Akabueze, Gimbert (Mücahit Can dk. 45)

Yedekler: Süleyman Özer, Emre Kurt, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Olatunbosun dk. 62), Jasmin Trtovac, David Domgjoni, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Rıdvan Koçak, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Furkan Bayır dk. 90+1 ?), Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Ali Özgün dk. 81 ?)

Yedekler: Amir Güren, Selim Aydemir, Rasheed Akanbi, Murat Elkatmış, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Akabueze (dk. 39) (Ümraniyespor), Mehmet Boztepe (dk. 67) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Mücahit Can (Ümraniyespor)





Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA) -