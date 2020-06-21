Ümraniyespor - Karagümrük maç sonucu: 1 - 1

TFF 1.Lig 29.hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, Fatih Kuruçuk ile öne geçerken Ümraniyespor devre arasında Beşiktaş 'tan kiralık olarak gelen Ajdin Hasic'in golüyle beraberliği yakaladı

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Akabueze, Nouri, Gimbert (Dk. 72 Mücahit Can Akçay)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 89 Erdal Öztürk), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir (Dk. 59 Alparslan Erdem), Zeki Yıldırım, Attamah, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 82 Emeghara), Sobiech

Goller: Dk. 39 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90 2 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Göksu, Dk. 33 Glumac, Dk. 37 Yunus Emre Gedik, Dk. 51 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 87 Attamah, Dk. 88 Sobiech (Fatih Karagümrük)



