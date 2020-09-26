Ümraniyespor - İstanbulspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Rosa'nın pasında sol kanatta hareketlenen Eslem'in ceza alanına girerek içeriye çevirdiği topta Diouf, takımını öne geçiren golü attı. 0-1

57. dakikada orta sahadan aldığı pasla sağ kanattan ilerleyen Zivkovic'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada Issah'ın pasında topu alan Levent'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Göktuğ iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta kendini unutturan Gökhan Süzen'in kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada Ümraniyespor ceza sahasında Alim ve Göktuğ arasındaki anlaşmazlıkta araya giren Abazaj'ın vuruşu son çizgiye inip yaptığı vuruş auta çıktı.

78. dakikada Ali Yaşar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

88. dakikada Ali Dere'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Abazaj pasını kale önündeki Uygar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3





Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Sezgin Çınar xx

Ümraniyespor: Göktuğ Bakırbaş xx, Alaaddin Okumuş xxx (Mustafa Murat Uslu dk. 79 x), Alim Öztürk xx, Ercan Xoşkun xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx (Okan Derici dk. 62 xx), Emre Gültekin xx, Bentley x (Enes Soy dk. 86 ?), Muammer Taşkan xx (Ante Zivkovic dk. 46 xx), Kevin Mayi xx, Hüseyin Çolak xx (Batuhan Artarslan dk. 62 x)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Vasco Fernandes, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Patrick Etoga Atchom xx, Ali Yaşar xx, Eslem Öztürk xxx (Uygar Mert Zeybek dk. 88 xxx), Onur Ergün xxx, Kamal Issah (Egehan Gök dk. 72 x), Levent Ayçiçek (Kristal Abazaj dk. 72 xx), Eduard Rroca x (Ali Dere dk. 87 xx), Papa Diouf xxx (İbrahim Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Halil Yitmez, Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş, Yusuf Özer, Melih Kabasakal

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Papa Diouf (dk. 21), Onur Ergün (dk. 78), Uygar Mert Zeybek (dk. 88) (İstanbulspor), Gökhan Süzen (dk. 64) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Gökhan Süzen (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Papa Diouf, Eduard Rroca (İstanbulspor), Emre Gültekin (Ümraniyespor)