Ümraniyespor - Fenerbahçe (CANLI)

Tarihin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, 2019’a büyük umutlarla girdi. Hedef ligde hızla üst sıralara tırmanmak. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası’nı müzeye götürerek hem taraftarı az da olsa teselli etmek hem de Avrupa biletini kapmak. Sarı-Lacivertliler, yeni yılda ilk resmi maçını bu akşam kupada Ümraniyespor karşısında oynuyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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İLK 11'LER

Ümraniyespor: Burak, Serkan, Timur, Vasilogiannis, Alaaddin, Bahadır, Appindangoye, Yasir, Merthan, Emircan, Leandrinho

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Sadık, Skrtel, İsmail, Jailson, Eljif, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani