Ümraniyespor - Eskişehirspor maç sonucu: 3 - 0

TFF 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında play-off hattına yaklaşmak isteyen Ümraniyespor sahasında küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Ev sahibi takım böylece puanını 44 yaptı ve ilk 6 sıra için takibini sürdürdü

Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında, Bedirhan’ın ortasını Onur tamamlamak istedi. Ancak Ümraniye savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.

28. dakikada sağ kanattan Gimbert’in tehlikeli ortasını kaleci Ebrar çeldi. Yayda topla buluşan Ajdin Hasic’in rakibinden sıyrılarak çektiği şutu yine kaleci Ebrar kontrol etti.

40. dakikada Mete’nin pasında yay üzerinde topla buluşa Tolga’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada Ümraniyespor’un sol taraftan Hasic ile kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Emre Kurt, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

45+1. dakikada Hasic’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gimbert, önce rakibinden sıyrıldı ardından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

87. dakikada kendi yarı alanından Glumac’ın pasıyla hızlı Ümraniyespor’da topun sahibi olan Mücahit Can, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın skorunu ilan eden golü kaydetti. 3-0

90+3. dakikada Eskişehirspor'da Bedirhan'ın kullandığı frikik atışında şutu az farkla üstten auta çıktı.





Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Gimbert (Dk. 76 Mücahit Can Akçay), Bentley (Dk. 65 Bahadır Taşdelen)

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 78 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 36 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 63 Muhammet Akbulut), Mete Demir (Dk. 76 Selman Çiftkanatlı)

Goller: Dk. 45 Emre Kurt, Dk. 45 1 Gimbert, Dk. 86 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Gimbert, Dk. 79 Muharrem Öner, Dk. 90 Muhammed Gönülaçar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 54 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)



