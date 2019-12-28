Ümraniyespor - BB Erzurumspor maç sonucu: 1 - 2
TFF 1.Lig'de BB Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla BB Erzurumspor ilk yarıyı 30 puanla tamamlamış oldu. Ev sahibi Ümraniyespor ise 25 puan ile devre arasına girdi.
TFF 1.Lig'de BB Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Erkan Sözeri yönetimindeki konuk ekip 1-0 geriye düştüğü maçı Oltan ve Obertan'ın golleri ile 2-1 kazanmayı başardı. Ümraniyespor'un tek golünü Alaaddin attı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada gelişen Ümraniye atağında Akabueze’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Sehic kolay kontrol etti.
23. dakikada defanstan atılan uzun topta rakibin defansın arkasına sarkan Alaaddin’in ceza sahası içinde kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sehic’te kaldı.
42. dakikada Obertan’ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak’ı geçen meşin yuvarlağı defans son anda çizgiden çıkardı.
53. dakikada Ümraniyespor, kazanılan korner vuruşunu paslaşarak kullandı. Emircan’nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
62. dakikada Timur’un savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı kaşıya kalan Alaaddin Konumuş, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alaaddin'in pasında müsait durumdaki Gomis’in dokunuşunda top az fakla auta çıktı.
79. dakikada Murat’ın rakiplerini çalımlayarak sürdüğü topta, pasını ceza alanı içindeki arkadaşı Oltan ile buluşturdu. Bu futbolcunu düzgün dokunuşunda top filelerle buluştu. 1-1
82. dakikada Batuhan’ın pasında Emrah’tan seken topla buluşan Obertan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xx, Gökmen Baltacı xx
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin Okumuş xxx, Emre Kurt xx, Tarık Tekdal xx, Mehmet Sedef xx (Bahadır dk. 87 ?), Muhammed xx, Emircan xx, Timur Temeltaş xxx, Valentin Lazar xx (Honore Gomis dk. 59 x), Gimbert x, Akabueze Bentley x (Yunus Emre dk. 89?)
Yedekler: Taha, Vasco Fernandes, Riad Nouri, Aykut
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
BB Erzurumspor: Sehic xx, Mehmet Murat xx, Batuhan xx, Merthan xx, Mücahit xx, Scuk xx, İbrahim Akdağ xx (Mahamadou Ba dk. 70 x), Emrah xx (Abulcebrail dk. 90 ?), Hasan Ayaroğlu x (Rashad Muhammed dk. 70 x), Obertan xxx, Oltan xx
Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Sefa Akgün
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Alaaddin Okumuş (dk. 62) (Ümraniyespor), Oltan (dk. 79), Obertan (dk. 82) (BB. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Gomis, Burak (Ümraniyespor) Oltan, Hasan, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (BB Erzurumspor)