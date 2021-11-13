Ümraniyespor - Başakşehir maç sonucu: 1-3

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Fredrik Gulbrandsen’in golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 33. dakikada Deniz Türüç’ün penaltıdan fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın 52. dakikasında Danijel Aleksic ile farkı 3’e çıkaran turuncu-lacivertli ekip karşısında Ümraniyespor 81. dakikada Ercan Coşkun ile bir gol buldu.

Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.