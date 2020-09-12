Ümraniyespor - Bandırmaspor maç sonucu: 2 - 1

TFF 1.Lig ilk hafta maçında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım adına golleri Gökhan Süzen ve Kevin Mayi atarken konuk eki Bandırmaspor'un tek golünü Yonathan del Valle kaydetti

Ümraniyespor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada takımının başında yer almadı. Ümraniyespor'da yeni transferlerden Moussa Sow da forma giydi. Senegalli ünlü oyuncu, maçın son anlarında görev yaptı

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Ümraniyespor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Mustafa Murat Uslu (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 61 Mayi), Serkan Göksu, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 78 Enes Soy), Zivkovic, Hüseyin Çolak (Dk. 88 Sow)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Selçuk Alibaz (Dk. 86 Sinan Akaydin), Landel (Dk. 65 Samet Katanalp), Hüseyin Bak, Erkan Taşkıran, Doğan Can Davas (Dk. 46 Benhur Keser), Del Valle (Dk. 86 Berat Satılmış), Pote

Goller: Dk. 44 Gökhan Süzen, Dk. 89 Mayi (Ümraniyespor), Dk. 81 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Yunus Emre Mertoğlu, Dk. 52 Serkan Göksu, Dk. 67 Muammer Denizhan Taşkan (Ümraniyespor), Dk. 49 Fırat Arıkan, Dk. 73 Hüseyin Bak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)



