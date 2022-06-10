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Ümraniyespor, Antonio Mrsic ile yola devam ediyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, 35 yaşındaki orta sahası Antonio Mrsic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

10 Haziran 2022, Cuma 22:18 Son Güncelleme:
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Ümraniyespor, Antonio Mrsic ile yola devam ediyor

Dış transferde Ermir Lenjani ve Durel Avounou'yu kadrosuna katan attıran Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, iç transferde Yacine Bammou'nun ardından Antonio Mrsic ile de yeniden anlaştı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan ve 8 gol atarak 1. Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 35 yaşındaki Hırvat orta saha ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, başarılı oyuncumuz Antonio Mrsic ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı.'' ifadeleri kullanıldı.


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