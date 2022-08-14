Ümraniyespor - Antalyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor sezona Fenerbahçe beraberliği ile başlamıştı. Recep Uçar'ın öğrencileri bu hafta da zorlu maçta Antalyaspor'la karşılaşıyor. Ev sahibi takım 3 puanı alarak tarihte Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyor. Geçen hafta son dakikada yedikleri golle Galatasaray 'a yenilen Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise deplasmanda 3 puan arıyor. İki idealist hocanın kapışması futbol adına çok şey vaadediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı!

9' Bünyamin uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

11' Ümraniye kontratağında Geraldo ceza alanında savunma arkasına sarkan Durel bir anda Boffin'le karşı karşıya kaldı ancak Belçikalı kaleci gole izin vermedi.

12' Ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha şansını denedi ancak aut.

20' Mrsic, ceza sahasının hemen dışından vurdu ancak top dışarda.

34' Bettaib'e atılan uzun topta yıldız oyuncu rakibinden şık sıyrıldı, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Belçikalı eldiven topa sahip oldu.

DİREK!

41' Savunmanın hatasında topla buluşan Ndao ceza alanına girmeden vurdu, yıldız oyuncunun şutunda top üst direkten auta çıktı.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

59' Bünyamin sağ kanattan içeri ortaladı, arka direkte boşta kalan Haji Wright çok sert bir kafa vuruşuyla Serkan'ı avlamayı başardı. Antalyaspor 1-0 önde.

Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Antalyaspor 11'ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Lige sahasında aldığı 1-0'lık Galatasaray yenilgisiyle başlayan Fraport Tav Antalyaspor ise rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.