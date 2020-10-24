Ümraniyespor - Altınordu maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu'yu konuk etti.
25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan’a çarparak ağlara gitti: 0-1
58. dakikada Ahmet Dereli’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Metehan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Eyüp kornere çeldi.
75. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş’ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü. Ercan’ın gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
84. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş’un ortasında arka direkte Zivkovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.