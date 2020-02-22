Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0

27. dakikada sol taraftan Dialiba’nın yerden içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Madinda’nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bokila’nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Akabueze’nin kullandığı köşe atışında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Erdi Dikmen’in Akabueze’ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kartını çıkardı ve Keçiörengücü 10 kişi kaldı.
81. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Gomis’in yerden ortasında arka direkte Nouri dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0
İHA