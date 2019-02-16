Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza yayı üzerinden Leandrinho’nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
23. dakikada Madinda’nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Dialiba’nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk’ün içeri çevirdiği topa arka direkte Mehmet Boztepe’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
49. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazından Yasir’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı Vukovic kornere geldi.
72. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş’un içeri çevirdiği topa kale önünde Leandrinho’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Atabey’in içeriye çevirdiği topa kale önünde Emircan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
İHA