Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1

6. dakikada Alaattin’den ceza yayı önünde topu kapan Shehu’nun kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Akabueze’nin ortasında arka direkte Muhammed Gönülaçar'ın kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.
64. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Akabueze’nin yerden ortasında kale önünde Nouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gimbert’in pasında topla buluşan Nouri'nin şutu ağlara gitti. 1-1
İHA