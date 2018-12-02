Ümraniyespor: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emin Yıldırım, Ali Can Alp
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu (Dk. 46 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 56 Atabey Çiçek), Leandrinho
Osmanlıspor: Karcemarskas, Ndiaye, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Tugay Kacar, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza (Dk. 90 2 Sinan Kurt), Muhammed Bayır, Burhan Eşer (Dk. 84 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 80 Furkan Yaman)
Gol: Dk. 48 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Serkan Göksu, Dk. 90 5 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 66 Mertan Caner Öztürk, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 82 Lumanza, Dk. 90 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)
AA