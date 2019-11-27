UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın Slovan Bratislava’yı konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına dün sabah başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bireysel antrenman yapan Victor Ruiz ve Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla süren antrenmanda daha sonra taktik idmanına geçildi. Çalışma çift kale taktik maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Karius geçit vermedi

Süper Lig’de son 4 maçta 4 galibiyet elde etmeleri sebebiyle takımın üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtan Siyah- Beyazlılar’ın yakaladığı bu pozitif görüntü, oyuncular ve teknik ekibin de yüzünü yansıdı.

Futbolcularla idman sırasında sık sık şakalaşan teknik direktör Abdullah Avcı, idman performansından memnun olduğu Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le özel olarak ilgilendi. Çift kale maç ve şut antrenmanlarında takım arkadaşlarına birçok kez geçit vermeyen Loris Karius da kurtardığı şutlar sebebiyle objektiflere mutlu pozlar verdi.