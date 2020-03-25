Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde 15 Mart'ta Galatasaray'a Türk Telekom Stadı'nda konuk olan Siyah-Beyazlılar, önceki gün yaşanan gelişmelerin ardından büyük şok yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Kara Kartal'da kırmızı alarm verildi. Konuyla ilgili olarak önceki gece Instagram hesabından bir video paylaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bende veya oyuncularda bir belirti yok ama tedbir amaçlı test yaptıracağız" diyerek tedbirli davranacaklarını duyurmuştu. Süper Lig'e ara verilmesinin ardından antrenmanları durduran ve oyunculara evlerinden çalışmalarını söyleyen Siyah-Beyazlılar, dün tüm futbolcular ve teknik ekibi Nevzat Demir Tesisleri'ne çağırdı.

Sadece araçtan araca gördüler

Tesislere dün öğlen özel araçlarıyla gelen futbolcular, sağlık tedbirleri çerçevesinde otoparkta araçları içerisinde bekletilip test için tek tek içeriye alındı. Koronavirüs testi tamamlanan futbolcu, aracına binip diğer arkadaşlarıyla temas kurmadan Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Birbirlerini sadece araçtan araca görebilen oyuncular ve teknik ekip personeli, birbiriyle direkt olarak bir temas kurmadı. Birer birer yapılan testlerin ardından Siyah-Beyazlılar, yine geldikleri gibi tek tek tesislerden ayrılıp evlerine geçti. Sonuçları evlerinde bekleyen ekibe müjde çok geçmeden geldi. Akşam saatlerinde yapılan testlerin

"Hastalık belirtisi yok"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün Siyah- Beyazlılar’a yapılan testlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Haber Global’e konuşan Dalgakıran, “Futbolcularımıza ve teknik ekibe koronavirüs testi yapılıyor. Ne teknik kadroda ne futbolcularda ne de yöneticilerde hastalık belirtisi şu ana kadar yok” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım