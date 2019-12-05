Ümitcan Güreş, 4. oldu

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 100 metre kelebekte 4’üncülüğü elde etti.

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde erkekler 100 metre kelebek finalinde Ümitcan Güreş, 49.77’lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, 4. oldu. Finalde Alman yüzücü Marius Kusch, 49.06’lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre kelebek yarı finalinde Aleyna Özkan, 26.46’lık derecesiyle 7. oldu ve finale çıkamadı.

Erkekler 200 metre kurbağalamada elemeleri geçemeyen Berkay Ömer Öğretir ise 2.06.29’luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye’nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık’ta sona erecek.