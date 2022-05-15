Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında Kasımpaşa sahasında FT Antalyaspor’a 4-2 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Müsabaka özellikle sezonun ikinci yarısının 2 flaş takımının mücadelesi şeklinde geçti. Bizim savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen geçti. Sağ bek oyuncumuzu, solda oynatmak zorunda kaldık. Onun dışındaki oyuncular da ilk defa oynayan oyuncular oldu. Savunmadan çıkarken yaptığımız hatalar farkın açılmasına sebep oldu” şeklinde konuştu.

Şengül’den oyunculara teşekkür

Bu sezon oynadığı 37 maçta 50 puan topladıklarını ve önümüzdeki hafta Altay karşısında alınacak galibiyetle kulüp tarihine geçeceğine vurgu yapan Şengül, “Oyuncularımız bu sezon ikinci yarıda inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bizim açımızdan her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay karşısında galip gelirsek Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan bu kadrosu olacak. Önümüzdeki hafta motivasyonumuz biraz da bu yönde olacak. Her şey için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



