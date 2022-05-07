Ümit Şengül: Oyun değişikliği ile maçı kazandık

Spor Toto Süper Lig 'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise kazandıkları için memnun olduklarını belirterek, "Zor bir deplasmandı bizim için. Maça ilk yarı biraz tutuk başladık. Topla oynamayı seven bir takımız. Geriden çıkarken kaptırdığımız toplarla rakibin ciddi pozisyonlar bulmasına yol açtık ama rakip muvaffak olamadı. İkinci yarı oyun sisteminde ufak değişiklikler yaptık. Rakibi 3'üncü bölgede baskı ile durdurmaya çalışıp kazandığımız toplarla etkili olmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Önümüzdeki maçları da kazanarak ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Rakipte kupa maçından dolayı rotasyon bekliyorduk ama bu kadar fazla farklı oyuncu ile çıkacaklarını beklemiyorduk. Sivasspor'a da kupa maçında başarılar diliyoruz" dedi.

DHA

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