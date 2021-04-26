Ümit Şengül: Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var!

TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Altınordu ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor, puanını 64 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, kalan 2 maçta 6 puan almaları halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig’e yükseleceklerini kaydetti.

Şengül, oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig’e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz."