Ümit Şengül: Bugün kötü günümüzdeydik

Spor Toto Süper Lig ’in 32. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Şengül, “Aslında başlarken iyi başladık ama 15. dakikadan sonra rakip üstünlük kurdu. İstediğimiz reaksiyonu ve cevabı veremedik çünkü kötü günümüzdeydik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıdaki hamlelerle maça ortak olmaya çalıştık. Ama maalesef maçı çeviremedik. Bugün özellikle Hajradinovic ve Eyyseric’i çok aradık. Bizim en önemli oyuncularımızdı. Onların eksikliğini çok hissettik. Haftaya onların katılımıyla tekrar istediğimiz noktaya geleceğiz” dedi.

Umut Bozok’un performansı hakkında da konuşan Şengül, “Bireysel performans düşüklüğünden çok, biz eksikliklerden dolayı Umut’u farklı noktada oynattık. Performans düşüklüğü yok. Her zaman direkt forvet oynayan bir isimdi ve forvet arkasına geçince bu bölgeyi yadırgadı” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA