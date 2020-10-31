Ümit Şengül: Bu durumu düzelteceğiz

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı açıklamada "Bugün 3 puana odaklanmıştık ama maça çok durgun başladık. Hemen hemen her hafta gol yedik. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. En azından bunun önüne geçebilmemiz lazım. En azından gol yemeden maçları kazanmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştıracağız.

Maalesef hakem ikinci yarıda rakip takımın oyunu yavaşlatma adına yaptığı her şeye göz yumdu. Bütün kartları bize kullandı ama rakibin oyunu yavaşlatma adına yaptığı hiçbir şeye müdahale etmedi ve bir tane kart gösterdi. Olması gereken çok sert bir müdahaleydi. Biz bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Bandırmaspor maçında 3 puanı alıp, istediklerimizi sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Geçen hafta maç oynamamamız oyuncularımızın ritmini kaybettirdi. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bu durumu düzelteceğiz. İnşallah son mağlubiyetimiz olur" şeklinde konuştu.

İHA