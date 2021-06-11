Ümit Satış protez bacak hayaline kavuştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2008’de, arkadaşlarıyla kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu sağ bacağını kaybeden Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu 30 yaşındaki Ümit Satış, protez bacak hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köydeki kırsal bölgede meydana gelen olay sonrası hastaneye kaldırılan Ümit Satış’ın sağ bacağı diz altından kesildi.

Hayatını 13 yıldır koltuk değneğiyle sürdüren Satış, bir süre sonra ampute futbola başladı.

Futbolla hayatı değişen Satış, Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nda forma giyme şansı buldu.

Yıllarca maddi imkansızlıklar nedeniyle protez bacak hayaline kavuşamayan Satış, koltuk değneği olmadan yürümenin hayaliyle yaşadı.

Kulüp yetkililerinin Satış’ın protez bacak isteğini eski Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Mustafa Gülpınar’a iletmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Gülpınar tarafından yurt dışından temin edilen protez bacak, Satış’a hediye edildi.

"Hayalim koltuk değneği olmadan birçok şeyi yapmaktı"

Ümit Satış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bulunan cismin patlaması sonucu şarapnel parçalarının bacağını isabet ettiğini anlatarak, o andan itibaren hayatının çok değiştiğini söyledi.

Bacağının kesilmesine rağmen hayattan kopmadığını belirten Satış, 13 yıldır koltuk değneklerinin hayatının bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Uzun yıllar protez bacak hayali kurduğunu anlatan Ümit Satış, şöyle konuştu:

"Hayalim koltuk değneği olmadan birçok şeyi yapmaktı. Yıllarca maddi imkansızlıklar nedeniyle protez bacak hayalime kavuşamadım. Arkadaşlarım hayalimi Mustafa Gülpınar’a iletince sağ olsun çalışma başlattı. Kendisi yurt dışından temin ettiği protezi bana ulaştırdı. Artık koltuk değneği olmadan yürüyebiliyorum, çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın kurucularından olan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım da engellilere yönelik sporun birçok branşında yer aldıklarını söyledi.

Sporculara verilen desteklerin çok önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler bu önemli ihtiyacın karşılanması için Mustafa Gülpınar ile iletişime geçtik. Sağ olsun bizi geri çevirmedi. İmkanları zorlayarak yurt dışından protez bacağı temin etti. Şahsım ve Ümit Satış adına kendisine teşekkür ediyorum. Örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. İş insanlarımızdan ve hayırseverlerden sporculara desteklerini sürdürmeleri bekliyoruz. Sporcularımıza ve engellilerimize destek çıkıldığı sürece başarıların devam edeceğine inanıyorum."