Ümit Şahin: Buraya biz daha farklı gelmek isterdik

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezonun son maçında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeşil siyahlılar, bu sonuca rağmen ligde tutunmayı başardı.

90 dakikayı değerlendiren MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, sahada mücadele eden futbolcularını tebrik ettiğini anlatarak, "Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ’110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zaman da insanlar sizin için ’mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler’ diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.