Ümit Öztürk’e bu hafta maç yok

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:14
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Ümit Öztürk’e bu hafta maç yok

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalan Ümit Öztürk’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi.

Geçtiğimiz Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede verdiği kararlarla özellikle Trabzonspor camiasının tepkisini çeken Öztürk ile bu mücadelede yardımcılığını yapan Osman Gökhan Bilir, MHK tarafından dinlendirildi.

İHA

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