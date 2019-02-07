  • Haberler
  • Süper Lig
  • Ümit Öztürk ilk kez Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak

Ümit Öztürk ilk kez Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ümit Öztürk kariyerinde ilk kez bu iki takım arasındaki müsabakada görev alacak.

07 Şubat 2019, Perşembe 13:17
- A +
Ümit Öztürk ilk kez Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. 

Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak. 

Galatasaray kaybetmedi 

Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 15 Aralık 2018'de deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını yönetti. Aslan bu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 

Bu sezon hiç Trabzonspor maçı yönetmedi 

Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, bugüne kadar Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.

İHA


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.