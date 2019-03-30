Ümit Öztürk 52 gün sonra düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süredir dinlendirilen Ümit Öztürk'e de uzun bir aranın ardından görev verdi. Son olarak 10 Şubat 2019'da Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten ve verdiği tartışmalı kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini çeken Öztürk, tam 52 gün sonra yeşil sahaya çıkmış olacak. FIFA kokartlı hakem, 3 Nisan Çarşamba günü Balıkesirspor Baltok-Giresunspor maçında düdük çalacak.

Uygar Aydın / İSTANBUL (İHA)