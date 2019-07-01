Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma hareketleriyle devam etti. Antrenman kültür fizik hareketleriyle son buldu.

Antrenman sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "İnşallah yeni sezon hepimiz için hayırlı olur, sonu güzel biten bir sezon olur. Bu hedefle çalışmalarımıza başladık. Türkiye’de çok takımın yapmadığı geniş kapsamlı testler yapıyoruz. Sabah 7, akşam 7 olmak üzere iki idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlam bir kadro ile sezona girmek istiyorum"

Bolu kampına kadar adaptasyon dönemini iyi atlatmak istediklerini belirten Özat, "Bolu kampından da sezonda devam etmek istediğim kadro ile kampa gitmek istiyoruz. Ağustos'un başında çekilecek fikstüre göre burada olmayı düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Mustafa imza attı. Geçmişten bildiğim ve istediğim bir oyuncuydu. Öncellikle bir merkez santrfor bulduk, pazarlıkları devam ediyor. Aramızdan ayrılacak 8-10 kişi var. Sağlam bir kadro ile sezona girmek istiyorum. Bizim için 1 ay bütün sezonu kapsayacak bir kamp süreci olacak" şeklinde konuştu.

"Sürpriz bir isim olabilir"

Transfere ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ”İkinci kamp döneminde, yani ikinci kampın sonunda takımlarından ayrılacak futbolcular oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ta böyle bir şey düşer mi, düşmez mi bilemiyoruz. Sürpriz bir isim olur mu, olmaz mı.. Aklımızda var ama doğal olarak kampların ilk dönemlerini takımlarında geçirmek istiyorlar. Buna saygı duyuyoruz“ diye konuştu.