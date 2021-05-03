Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de 2001-2007 yılları arasında oynayan ve şu sıralar kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' adlı programa konuk olmuştu.

44 yaşındaki teknik adam "Fenerbahçe'de teknik direktör olma hayalim var ancak beklentim yok. Hiç kimseden böyle bir beklentim yok. Babam başkan olsa dahi böyle bir beklentim yok. Tırnaklarımla kazıya kazıya geleceksem gideceğim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.





Bu açıklamayla atılan bir tweetin altına bir twitter kullanısının yazdığı hakaret dolu "Gelsin benim t...lara hoca olur" yorumunun altına Ümit Özat tarihi bir cevap verdi.

Bu tarz konularda sivri dilliliği ile bilinen Özat, "Küçük takım çalıştırmıyorum" cevabını verecek, yorumu yapan kullanıcıya sert bir yanıt vermiş oldu.

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