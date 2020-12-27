Son olarak Adana Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a bir göndermede bulundu.

"Bu takım oynamaz diyordu"

Özat, "Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi...

"Dünyada savunma yapmayan takım mı var?"

Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." ifadelerini kullandı.