Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan, günümüzde ise kariyerine teknik direktör olarak devam Ümit Özat, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özat, son göçrev yaptığı Bosna Hersek'ten dönüşü, corona virüs salgını ve Fenerbahçe gündemi hakkında Radyospor'dan Salim Manav'a konuştu.

"Evden dışarı çıkmıyorum"

Ümit Özat, "Bosna Hersek'ten Türkiye'ye geleli 3 gün oldu. Bosna'da koronavirüs yaygın olmamasına rağmen her vatandaş gibi görevimi yapıyorum, evden dışarı çıkmıyorum. Bu süreçte bol bol kitap okuyorum, dizi izliyorum. Sağlıklı besleniyorum, eski maçları takip ediyorum. Bu zaman zarfını avantaja dönüştürmek istiyorum. Bu süreçte uyarıları dikkate alalım. Her şeyin başı sağlık. Fenerbahçe Beko basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Umarım en kısa zamanda arkadaşlarımız sağlıklarına kavuşur." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"İlk teklif Şenol Güneş'ten gelmeliydi"

"Bana göre liglerin ertelenmesi kararı geç alınmış bir karar. Avrupa'nın elit liglerinde lig erteleme kararı alındığı dönemde bizde de erteleme kararı alınmalıydı. Bir kararsızlık oldu ve zaman kaybı yaşandı. Koronavirüs salgını süreci iyi yönetilemedi. Tüm ligler ertelenmişti, bu noktada geç kaldılar. Sonunda doğru kararı da aldılar. Ertelen 5 büyük ligde oynayan Türk futbolcular olduğu için erteleme konusunda ilk teklif A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gelmeliydi. Umarım en kısa sürede tüm dünya bu koronavirüs salgınından kurtulur. Bosna Hersek'te oturum izni ve lisans iznim olmadığı için Celik takımı ile sadece antrenmanlara çıktım. Bizim ülkemizden çıkan sporcu sayısından daha çok spora sayısına sahipler bunun sebebi Bosna'da spora teşvik var, zaten spora yatkın bir ırkları da var.

"Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz"

"Ali Koç tüm imkanlarını Fenerbahçe için seferber etti. Bu gerekli ama yeterli değil. Bunu tartışmak lazım. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u parası olduğu için değil, vizyonu olduğunu düşündükleri için seçti. Vizyoner olmanız güzel bir şey ama onu aksiyona dönüştürmek maharet ister, sabır ister ve ekip ister. Saha sonuçları gelmediği zaman tepki alırsınız. Ali Koç'un bir yönetim ekibi olduğunu düşünmüyorum, futbol ekip işidir. Ali Koç'u yöneticiliği zamanından tanıdığım ve yaşadığım olaylardan dolayı bu yaşananlar bana sürpriz gelmiyor. Kendisinin agresifliği takımda öz güven kaybı yaratıyor adeta kendini yok et düğmesine basmış gibi. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Gelecek sezon Ali Koç'un 3. yılı ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz."



