Fenerbahçe 'de adını tarihe yazdırmış olan Ümit Özat, aynı zamanda milli takımların da en önemli oyuncularından biriydi. Günümüzde başarılı bir teknik direktör olarak da ön plana çıkan Ümit Özat, özellikle hırsı ve azmiyle futbol hayatında dikkatleri üzerine çekiyordu. Kısa sürede yeteneğini gösteren ve Fenerbahçe'de devamlı ilk 11'de yer alan Ümit Özat, futbol hayatı boyunca çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'nin en çok bilinen ve aynı zamanda sevilen futbolcuları içerisinde yer almasının yanı sıra, pek çok kişi internet üzerinden de tecrübeli oyuncu hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Ümit Özat nereli?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine defans olarak gerçekleştiren tecrübeli oyuncu, bölgesel olarak her yerde oynama yeteneğine sahipti. Bu sebepten dolayı özellikle Fenerbahçe’de çok önemli başarılar elde ederken, devamlı olarak eksikleri dolduran bir oyuncuydu.

Sadece defansif anlamda değil aynı zamanda ofansif olarak gol pası vermesi üzerinden yaptığı asistleriyle de biliniyor. Futbol hayatına yine Ankara'da başlayarak bu şekilde büyüyen Ümit Özat, daha sonra birçok farklı takımda oynadı.

Ümit Özat kaç yaşında?

Türkiye'nin en önemli futbol isimleri arasında yer alan Ümit Özat, şu an itibariyle 45 yaşındadır. 30 Ekim 1976 senesi doğumlu olması ile beraber 45 yaşında ve şu an teknik direktörlük yapıyor. Bu konuda başarılı bir kariyer yakalamış olan tecrübeli oyuncu, teknik adam olarak daha da ileri noktaya gideceğini gösteriyor.

Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Ankara'da başlayan ve Gençlerbirliği takımı altyapısında devam eden Ümit Özat, ardından kısa bir süre içerisinde A takıma çıktı. Gösterdiği başarılı performans ve istikrar ile beraber 1995-2000 yılları arasında Gençlerbirliği formasını terletti. Ayrıca bu dönemde Gençlerbirliği ile 4 Avrupa kupasına çıktı. 2001-2002 sezonunda önce Bursa'ya transfer olan Ümit Özat, daha sonra buradan Fenerbahçe'ye gitti. İlk başlarda ön libero olarak oynayan oyuncu, daha sonra sol bek mevkiine geçti.

2007 yılına kadar istikrarlı şekilde Fenerbahçe'de oynayan Ümit Özat, daha sonra Christoph Daum’un takımı olan Almanya'nın Köln takımına transfer oldu ve burada kaptanlık yaptı. Ancak yaşadığı bazı sağlık sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok önemli başarılar göstererek adını Türk futbol tarihine yazdıran Ümit Özat, şu an teknik direktörlük yapmaktadır.

Özellikle teknik direktör başarısıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan Ümit Özat, Fenerbahçe ve Almanya'daki başarılı performanslarının yanı sıra, A milli takımda da futbolculuk döneminde önemli başarılar gösterdi. Dirençli ve güçlü olmasının yanı sıra, yeteneği ve hırsı ile istikrarlı bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.

Ümit Özat Milli Takım kariyeri

Ümit Özat toplamda 53 defa milli takıma çağrıldı. Bunlardan 12’sini U21 takımında sürdürdü. A Milli Takım formasını ise 41 defa giydi ve 2 tane de gol attı. O dönem A milli takımında vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Özellikle defanstaki hem libero hem de sol bek olarak açığı kapatan en önemli isimlerden biriydi. Bu sebepten dolayı milli takımda istikrarlı şekilde ilk 11'de yer alan bir oyuncu olarak da öne çıkıyor. Şu an teknik direktörlük kariyeri ile beraber önemli bir başarı elde etmiş durumda.