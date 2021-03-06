Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor’da teknik direktör Ümit Özat, maçın hakemine tepki göstererek, "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakemdir? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil." dedi.

Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın teknik boyutunu konuşmaya gerek duymadığını belirterek, "İki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakemdir? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil. Verilmeyen ofsaytlar, kartlar, devamı verilmeyen avantaj pozisyonları..." diye konuştu.

"Futbol Federasyonunun başında kim var?" diye soran Özat, şunları kaydetti:

"Futbol Federasyonu Başkanı mı, MHK mi? Bir çağırın bakalım bizi hakemlerle oturtun. Pozisyonları inceleyelim, çay kahve içelim. Pozisyonu niye verdiğine dair hakem teknik izahını yapsın. Yapamıyorsa bilin ki futbolu bilmiyordur. İnanılır gibi değil, yan hakem diyor ki ’Hocam ben de anlamadım sana niye kart verdiğini’, dördüncü hakem de ’Hocam kendisine söyledin zannetti’ diyor. ’E sen ona söylemediğimi biliyorsun, git söyle’ diyorum. ’Ses etme atılırsın’ diyor. Türk futbolunun hali bu."