TFF 1. Lig’in 21. hafta ilk maçında konuk ettiği Altınordu’ya 3-0 yenilen Ankaraspor’un teknik direktörü Ümit Özat, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, "Maçı iki bölümde değerlendirmek lazım. Penaltıdan önce, penaltıdan sonra. Tabii böyle saçma sapan bir penaltı yaptırınca, takım olarak da moral anlamında çöküntü yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Ümit Özat, "Böyle bir penaltıya hiçbir teknik adam bir şey yapamaz arkadaşlar. Olatunbosun’un ikinci yarının başında bir pozisyonu var. Rakibin hiç pozisyonu yok. O Altınordu ki Samsunspor’dan puan alan, yani bir çok takımla kafa kafaya oynayan, yıllardır da beraber oynayan genç çocuklar." ifadelerini kullandı.

Lehlerine hatalı bir durumda hakemi uyardığında, kendisine teşekkür edildiğini anlatan Ümit Özat, aleyhlerine bir kararı söylediğinde ise ciddiye alınmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"İkinci gole bakın. Hakemin vermediği faul yüzünden gol oldu. VAR olsa, orada faulü verecek. O zaman kimseye karşı dürüst olmanın bir anlamı yok. Kazanacak bir oyun oynamadık ama mücadele olarak rakipten daha öndeydik. Çok iyi mücadele ettik. Bu takımın mücadele etmesi lazım zaten. Önümüzde zorlu bir süreç var. 13 maçın en az 8’ini kazanmalıyız. Yapabilir miyiz? İmkansız diye bir şey yok. Yapacağımıza inandığımız için geldik."