Ümit Özat: “Bu maçtaki hatalarımızdan ders çıkartacağız”

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özat, ilk yarıda hareketli bir oyun ortaya koyamadıklarının altını çizerek, “İlk yarıda rakibi önde karşılamak istedik ve başarılı olduk. Top ayağımızdayken hareketli olamadık. İlk yarı böyle geçti. Takım savunması anlamında iyi geçti ama önde hareketli olamadığımız için pozisyon bulamadık. İkinci yarı rakibi geride karşıladık. Savunma arkasına oyuncu kaçırmak istedik. Bir eşleşmede ve bir de bireysel hatada gol yedik” şeklinde konuştu.

"Hatalarımızdan ders çıkartacağız”

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İlk golü atanın kazanacağı bir maçtı. Gollerin dışında mücadeleden memnunum. Vedat ve Kaan’ın oyundan çıkışları dengemizi bozdu. Oyun içerisinde pozisyon bulmaya çalıştık. Önümüzde 13 maç var. İstanbulspor kendi sahasında lideri ve ligin ikincisini yenmiş bir takım. Kazanacağımız bir maçtı. Sonuç gelmeyince farklı algılanabiliyor. Bu maçtaki hatalardan ders çıkartacağız" ifadelerini kullandı.