Ümit Özat: Bu lig üst üste iki maç galip gelmeye bakar

Spor Toto 1.Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor’la 0-0 berabere kalan Ankaraspor’un teknik direktörü Ümit Özat, iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe çok pozisyon vermediklerini belirterek, "İyi mücadele oldu. Rakibe göre yakaladığımız pozisyonlar bana göre daha netti. Sahaya baktığınızda bir taraftan Süper Lig’e play-off’tan da olsa çıkmak isteyen bir takım, diğer taraftan da ligde kalmak isteyen bir takım vardı. Gol yollarında sıkıntımız var. Savunma anlayışımızı oturttuğumuzu düşünüyorum. Kolay kolay pozisyon vermiyoruz." diye konuştu.

İki takım oyuncularını da tebrik eden Özat, "Bana göre maçlarımız bundan sonra başlıyor. Önümüzde 11 maç var. Bu lig üst üste iki maç galip gelmeye bakar. Savunma da bir sıkıntımız yok ancak hücum hattında sıkıntı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA