Ümit Özat: Biz zoru başarmaya geldik!

TFF 1. Lig'in 22. haftasında lider Giresunspor'a konuk olan Ankaraspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Giresunspor’u tebrik ederek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir, futbolun gerçeğini bilerek iyi ve birlikte oynuyorlar. Kapanıyorlar, iyi savunma yapıyorlar, iyi gidiyorlar, kalitelerini bilerek oynuyorlar, şansa da yanlarında. Buldukları pozisyonları değerlendiriyorlar, iyi gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, 7 kez antrenman yapıp ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bugün daha iyi mücadele, daha iyi oyun vardı. Kaçırdığımız pozisyonlar yediğimizden daha netti. Bundan sonraki maçlarda puan almaya, alamazsak da oyun anlayışımızı oturtmaya çalışacağız. Biz zoru başarmaya geldik. Oyuncuların oyun anlayışı, pozisyon bilgileri zayıf. Farklı bir dizilişle oynuyoruz, bunu öğrenmeleri de zaman alacak." ifadelerini kullandı.