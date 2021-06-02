Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ukrayna'yı ağırladı. Ümit Milliler'in karşılaşması, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinin teknik direktörleri ve başkanlarından büyük ilgi gördü. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, milli karşılaşmayı takip etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber ve TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

DHA