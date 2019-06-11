Ümit Milliler Kosova ile karşılaşacak

Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında bugün Kosova ile karşılaşacak.

Kosova'nın Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı izlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Katılacak takım sayısı 16 oldu

UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi. Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.