Ümit Milli Takımımız 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti. Shakhter Stadyumu'nda oynanan maçta Milli Takımımızın golünü 27. dakikada Enis Destan kaydetti.
Stat: Shakter Stadyumu
Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen, Kristoffer Hagenes
Kazakistan: Danil Ustimenko, Lev Skvortsov, Sagi Sovet (Dk.84 Nurbergen Nurbol), Adilbek Zhumakhanov, Zhalgas Zhaksylykov, Sultan Saganev, Elkhan Astanov, Abylaikhan Zhumabek (Dk.81 Vyacheslav Shvyrev), Arman Kenessov, Dinmuhammed Kashken, Yerkebulan Seidakmet
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Cenk Özkaçar, Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.64 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş, Enis Destan (Dk.90+3 Muhammed Gümüşkaya), Erkan Eyibil (Dk.82 Ömer Faruk Beyaz), Ali Kaan Güneren (Dk.90+3 Kartal Kayra Yılmaz), Tiago Çukur