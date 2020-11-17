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Ümit Milli Takımı - Kosova Ümit Milli maç sonucu: 3 - 0

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Gruptan çıkma şansını yitiren Milliler Avusturya galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grubunu iki galibiyetle tamamladı. Ümit Milli Takımı adına golleri Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın (p) ve Berat Özdemir kaydetti

17 Kasım 2020, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Ümit Milli Takımı - Kosova Ümit Milli maç sonucu: 3 - 0

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Gruptan çıkma şansını yitiren Milliler Avusturya galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grubunu iki galibiyetle tamamladı. Ümit Milli Takımı adına golleri Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın (p) ve Berat Özdemir kaydetti

Ümit Milli Takımı böylece grubunu 13 puanla 4.sırada tamamladı


Maçtan dakikalar

GOL! 21.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Halil Dervişoğlu böylece son iki maçta 4 gole ulaştı

KIRMIZI KART! 30.dakikada Kosova takımından Vitija kırmızı kartla oyun dışında kaldı

GOL! 32.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Güven Yalçın'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti

İlk yarıyı Türkiye Ümit Milli Takımı 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 60.dakikada oyundan Ali Akman ve Güven Yalçın çıktı yerlerine İlker Karakaş ve Burak Kapacak girdi

GOL! 64.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Berat Özdemir'in attığı golle 3-0 öne geçti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Erkan Eyibil ve Halil Dervişoğlu çıktı yerlerine Yusuf Barasi ve Melih Ibrahimoğlu girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada oyundan Berat Özdemir çıktı yerine Erdoğan Kaya girdi

Maçı Türkiye Ümit Milli Takımı 3-0 galip bitirdi


Ümit Milli Takımı ilk 11'i: İrfan Can, Serkan, Arda, Atakan, Cemali, Berat, Berkan, Erkan, Güven, Ali, Halil 


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