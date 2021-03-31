Alanya'daki karşılaşmada, Sırbistan'ın golünü 39. dakikada Svetozar Markovic kaydetti. Karşılaşmanın sonucundan çok daha üzücü olan Antalyaspor'da forma giyen forvet Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlanması oldu. Köprücük kemiği kırılan genç oyuncu 6 hafta oynayamayacak.