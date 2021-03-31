Ümit Milli Takım'da Gökdeniz Bayrakdar şoku!
Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmaları öncesinde Sırbistan ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Antalyaspor'da forma giyen forvet Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlanması herkesi daha çok üzdü.
Alanya'daki karşılaşmada, Sırbistan'ın golünü 39. dakikada Svetozar Markovic kaydetti. Karşılaşmanın sonucundan çok daha üzücü olan Antalyaspor'da forma giyen forvet Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlanması oldu. Köprücük kemiği kırılan genç oyuncu 6 hafta oynayamayacak.