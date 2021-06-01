Ümit Milli Takım, Ukrayna maçına hazır

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idmana sakatlığı bulunan Yunus Akgün dışında aday kadrodaki tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milliler, Ukrayna ile yarın saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Altan yaparken mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ümit Milli Takım'ın kampı Ukrayna maçının ardından sona erecek.